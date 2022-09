Deux passes décisives pour Kevin De Bruyne lors de la victoire de City à Wolverhampton

(Belga) Samedi après-midi, Kevin De Bruyne et Manchester City se sont imposés à Wolverhampton, 0-3, lors de la 8e journée de Premier League. Le capitaine belge des Skyblues s'est illustré en distillant deux passes décisives lors de la victoire des siens.

Kevin De Bruyne a donné un centre dont il a le secret en direction de Jack Grealish pour l'ouverture du score après une cinquantaine de secondes (0-1, 1re), et l'artilleur norvégien Erling Haaland y est allé de son habituelle contribution en doublant l'écart au quart d'heure (0-2, 16e). Après une carte rouge pour Collins, réduisant les Wolves à 10 (33e), un retour paraissait difficile, encore plus lorsque 'KDB' a distillé une nouvelle passe décisive sur un centre, pour Phil Foden cette fois-ci (0-3, 69e). Au classement, City prend provisoirement la tête de la Premier League avec 17 points, avant les matchs de ses poursuivants et d'Arsenal notamment qui pointe à deux longueurs des Cityzens. Wolverhampton poursuit son début de saison très compliqué et descend en 16e position avec seulement 6 points. (Belga)