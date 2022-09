Une deuxième victoire et "un bon sentiment" pour Madouas avant de partir pour l'Australie

(Belga) Après l'étape d'ouverture, Valentin Madouas (Groupama-FDJ) a également remporté la dernière étape du Tour du Luxembourg. Le Français de 26 ans a battu au sprint le vainqueur du classement général Mattias Skjelmose Jensen dans la capitale du Grand-Duché, samedi. Madouas va maintenant se rendre en Australie pour y disputer la course en ligne des championnats du monde, dimanche 25 septembre.

"Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour arracher le maillot de leader à Mattias Skjelmose Jensen, mais ça n'a pas marché", a déploré Madouas après coup. "Il y a d'abord eu cette attaque de Lars van den Berg qui a immédiatement provoqué une certaine nervosité dans le peloton. Dans les derniers kilomètres, Kévin Geniets et moi nous sommes détachés. Cependant, Skjelmose Jensen a su réagir et Kevin Vauquelin était également avec nous. L'enjeu était la victoire d'étape et le classement général. Cela n'a fait qu'une différence de quelques secondes mais c'est comme ça. Je gagne quand même deux étapes dans cette course de cinq jours et je peux en être assez satisfait." Le Français se dirige maintenant vers les championnats du monde, avec trois victoires dans sa poche au cours des deux dernières semaines. "Je me sens bien et je peux aller en Australie avec un bon sentiment", a-t-il reconnu. "Avec l'équipe de France, nous avons une équipe forte au départ pour les championnats du monde et qui sait ce que nous pouvons faire ?". Je peux regarder mon passage au Luxembourg avec satisfaction. J'y ai porté le maillot jaune de leader pendant plusieurs jours. Dommage que notre plan final pour prendre le maillot jaune pour de bon n'ait pas réussi." (Belga)