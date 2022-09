Angleterre: Haaland propulse City en tête, Newcastle rame toujours

Aidé par un nouveau but d'Erling Haaland, Manchester City s'est emparé provisoirement de la tête de la Premier League en battant facilement Wolverhampton (3-0), samedi, pour la 8e journée, alors que Newcastle a été tenu en échec par Bournemouth (1-1).

. City reprend son trône en attendant Arsenal

Bousculé par Dortmund (2-1) en Ligue des Champions, mercredi, Manchester City a assuré sans forcer face aux Wolves, lors d'une partie rondement menée.

Avec 17 points, City dépasse Arsenal (15) qui se déplace dimanche à Brentford (13h00).

Tottenham, 3e avec 14 unités, et qui affronte Leicester, la lanterne rouge, à 18h30, pourrait rejoindre les Citizens, mais avec une différence de buts de +7 contre +17 pour les Sky Blues, ils est peu probable qu'ils les dépassent.

Car la machine offensive des champions d'Angleterre -- 23 buts en 7 journées -- s'est encore emballée dans le sillage de Haaland qui a inscrit son 14e but en 9 matches toutes compétitions confondues.

Petite particularité tout de même, il s'agissait de son premier but hors de la surface, après s'être emmené le ballon sur une douzaine de mètres et avoir placé une frappe à ras de terre dont la précision diabolique a compensé la puissance relativement modeste (2-0, 16e).

Avant cela, c'était Jack Grealish qui, dès la première minute de jeu, sur un superbe centre fuyant de Kevin De Bruyne, avait ouvert le score (1-0, 1e).

L'expulsion de Nathan Collins, pour un pied levé qui a atterri dans l'estomac de Grealish (33e), n'a pas arrangé les affaires des Wolves qui connaissent un début de saison morose (16e avec 6 points).

Mais le troisième but aura aussi démontré que le prodige norvégien peut participer à la construction. Il a parfaitement combiné avec "KDB", dont le centre a été dévié par Foden au fond (3-0, 69e) pour la 8e passe décisive, toutes compétitions confondues, du Belge.

Tous les voyants sont au bleu ciel pour les champions sortants qui reprendront les affaires courantes le 2 octobre avec un derby de Manchester prometteur.

. Newcastle n'y arrive pas

Si Newcastle savait qu'il serait sans doute un peu tôt pour se mêler à la lutte pour la Ligue des Champions dès cette année, il n'arrive même pas à s'extraire du ventre mou avec deux nouveaux points perdus contre Bournemouth.

Conséquence de ce cinquième nul de la saison en sept rencontres des Magpies, Newcastle (10e) compte le même nombre de points que le promu (12e avec 8 pts), qui ne perd plus depuis le limogeage de Scott Parker après la déroute (9-0) à Liverpool fin août.

Newcastle n'a pas eu beaucoup de réussite, Kieran Trippier touchant l'extérieur du poteau sur coup-franc (26e) de même que Joelinton un peu plus tard (43e).

Le gardien de but Neto a également réalisé un nombre impressionnant d'interventions décisives et c'est seulement sur un penalty, accordé par la VAR et transformé par Alexander Isak (1-1, 67e), qu'il s'est incliné.

Fort heureusement pour les Cherries, Philip Billing avait conclu un beau mouvement collectif pour donner un avantage aux siens (0-1, 62e) qui n'a duré que 5 minutes mais qui leur a tout de même rapporté un point précieux.