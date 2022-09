Primus Classic - Deux victoires en dix jours pour Jordi Meeus qui "espère avoir un bel automne"

(Belga) Jordi Meeus a remporté sa deuxième victoire de la saison lors de la Primus Classic, samedi, après la cinquième étape du Tour de Grande-Bretagne plus tôt ce mois-ci. Dimanche, Meeus prendra également le départ de la Flèche de Gooik, où il avait conquis sa première victoire professionnelle en 2018.

"C'était une course particulièrement difficile aujourd'hui avec les conditions météorologiques qui n'ont cessé de changer et le parcours, qui comprenait beaucoup de bosses et de sections pavées", a commenté le Limbourgeois. "À la fin, il s'est remis à pleuvoir et cela a rendu la situation beaucoup plus dangereuse. À environ 2,5 kilomètres de la ligne d'arrivée, certains coureurs sont tombés. Nous sommes partis avec un petit groupe. Ide Schelling était aussi dans le coup et dans la dernière ligne droite, il a tout mis en place. Arnaud Démare y est allé et j'ai réussi à le dépasser." Après deux victoires en dix jours, en Grande-Bretagne et ici, Meeus retrouve de la réussite. "La période précédente n'était pas si rose", a-t-il avoué. "Lors du Tour de Pologne, j'ai chuté lourdement et je me suis cassé la clavicule. J'ai ensuite repris au Tour de Grande-Bretagne où je me suis amélioré de plus en plus. Et maintenant, je gagne à nouveau. J'espère avoir un bel automne. Demain nous attend déjà la Flèche de Gooik et c'est aussi une course qui me convient." (Belga)