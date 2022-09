ATP Metz - David Goffin contre Gilles Simon au premier tour de l'Open de Moselle

(Belga) David Goffin a hérité du Français Gilles Simon au premier tour de l'Open de Moselle, épreuve ATP 250 sur surface dure dotée de 534.555 euros qui débute lundi à Metz, en France.

Le numéro 1 belge, 31 ans, 62e mondial, devra passer le cap du Niçois, 137e joueur du monde, 37 ans, bénéficiaire d'une invitation. Le Liégeois mène trois à deux dans ses confrontations avec le Français, mais leur dernier duel remonte à 2019 déjà. L'ancien numéro 1 mondial, le Russe Daniil Medvedev, 4e désormais au classement ATP, a été désigné tête de série numéro 1 du tableau final. Un tableau final que voudra rejoindre Zizou Bergs qui doit passer pour ce faire par les qualifications. Le Limbourgeois (N.4), 23 ans, 134e mondial, doit jouer au premier tour contre l'Allemand Daniel Masur, 27 ans, 184e au classement ATP. Le Français Gaël Monfils, 36 ans, 32e mondial, a lui renoncé à effectuer sa rentrée qu'il avait prévue à Metz en raison de sa blessure au pied juste avant l'US Open. La paire belge de Coupe Davis engagée à Hambourg cette semaine, Sander Gillé et Joran Vliegen, est aussi à Metz et jouera au premier tour du double contre la deuxième tête de série composée du Britannique Lloyd Glasspool et du Finlandais Harri Heliovaara. (Belga)