WTA Portoroz - Une finale entre Rybakina et Siniakova en Slovénie

La Kazakhstanaise Elena Rybakina (N.3) et la Tchèque Katerina Siniakova disputeront dimanche la finale du tournoi de tennis WTA 250 de Portoroz en Slovénie, une épreuve sur surface dure dotée de 251.750 euros.

Elena Rybakina, 23 ans, 25e joueuse du monde, a dominé la Roumaine Ana Bogdan (WTA 65), 29 ans, dans la première demi-finale sur un double 6-1 en une heure et 24 minutes de jeu. Dans l'autre demi-finale, Katerina Siniakova a battu l'Allemande Anna-Lena Friedsman (WTA 213), 28 ans, 6-1 et 7-5 au bout de une heure et 27 minutes de match. Siniakova, 26 ans, 82e mondiale, avait déjà dû batailler plus de deux heures trente (2h35) plus tôt dans la journée dans son quart de finale qui n'avait pu se disputer la veille pour écarter la tenante du titre, l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 55) 6-2, 3-6, 7-6 (7/3). Lauréate à Wimbledon cette année, Rybakina espère pouvoir ajouter un 4e titre WTA à son palmarès dimanche, pour sa 10e finale sur le circuit. Siniakova, qui est aussi numéro 1 mondiale en double, compte deux titres à son palmarès - tous les deux conquis en 2017 - et disputera dimanche la 7e finale de sa carrière WTA. Elle compte 19 titres WTA en double à son palmarès.