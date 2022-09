BNXT League - Ostende remporte la seconde Super Coupe entre Belges et Néerlandais

(Belga) Comme l'an dernier, Ostende a remporté le duel entre le champion belge et le champion des Pays-Bas. Avec 35 points de l'Américain Breein Tyree, les Côtiers ont en effet battu Den Bosch samedi soir dans leur salle 90 à 82.

Champion de Belgique pour la 23e fois et la 11e fois de suite, Ostende et Dario Gjergja, de retour de l'Euro avec les Belgian Lions, ont d'abord copieusement dominé les Néerlandais de Den Bosch, champion des Pays-Bas, menant 53 à 30 à la mi-temps. Les Néerlandais sont cependant revenus forts en fin de rencontre, mais les Côtiers, qui ont mené de 27 points en début de seconde période, s'offrent tout de même la Supercoupe une seconde fois avec le concours notamment de Breein Tyree auteur de 35 points. Vrenz Bleijenbergh a rajouté 12 unités, Haris Bratanovic 11 et Pierre-Antoine Gillet 10 (8 rebonds). Chris-Ebou Ndow (26 points, 9 rebonds) a terminé meilleur réalisateur pour Den Bosch qui a remporté le dernier quart (16-23). L'an dernier, Ostende s'était imposé 68 à 90 à ZZ Leiden dans un duel joué à Rosmalen au Pays-Bas. Le championnat belgo-néerlandais de BNXT League débutera le 28 septembre. (Belga)