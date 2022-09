Les Belgian Cats s'inclinent dans leur dernier duel de préparation avant le Mondial

(Belga) Pour son dernier match de préparation avant de se tourner définitivement vers la Coupe du monde, les Belgian Cats se sont inclinées 65-61 (mi-temps : 39-20) devant l'Australie, dimanche à l'Olympic Park Sports Centre de Sydney.

Pour la deuxième fois avec Julie Allemand et Emma Meesseman, de retour après leur élimination en demi-finales de WNBA, les Cats ont très mal débuté la rencontre. Menées de 17 points après le premier quart-temps (22-5), les Belges sont progressivement revenues dans la rencontre, ponctuée avec une marge de quatre points entre les deux équipes. Julie Allemand a d'ailleurs été la meilleure marqueuse belge dimanche avec 11 points (4/14 aux tirs). Antonia Delaere et Hind Ben Abdelkader ont inscrit 10 points alors qu'Emma Meesseman a été limitée à 6 points, ajoutant toutefois 7 rebonds et 3 passes. Douze joueuses ont participé à la rencontre, la dernière avant que Valéry Demory ne dévoile sa sélection pour le Mondial. Elise Ramette et Serena-Lynn Geldof sont en balance pour la douzième et dernière place. Vendredi, les Cats se sont inclinées 73-77 devant le Japon dans leur avant-dernière rencontre de préparation. Jeudi prochain, elles débuteront leur parcours par un duel de prestige contre les États-Unis sur le parquet du Syndey SuperDome. Les Belges défieront ensuite la Corée du Sud (23/9), Porto Rico (24/9), la Bosnie-Herzégovine (26/9) et la Chine (27/9). Elles devront terminer dans le top 4 pour disputer les quarts de finale. (Belga)