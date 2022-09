Super GT: Bertrand Baguette, cinquième à Sugo, perd les commandes du général

(Belga) Bertrand Baguette et son équipier japonais Kazuki Hiramine (Nissan) ont terminé dimanche à la cinquième place des 300 km de Sugo, sixième des huit manches de Super GT, le championnat japonais de voiture de tourisme. Le duo a perdu la tête du championnat dans la catégorie reine GT500.

En tête après leur succès aux 450 km de Suzuka, Baguette et Hiramine ont débuté la course depuis la 14e et avant-dernière place. Malgré une remontée de neuf positions dans des conditions météo complexes et un handicap de poids imposé, ils ont échoué à la 5e place. Derrière le volant au départ, le pilote belge a passé le relais à Hiramine en sixième position avant que le Japonais ne grappille encore une position avant l'arrivée. "On savait que cette sixième manche serait vraiment difficile pour nous avec la règle du "Success Ballast" (liée au poids, ndlr)", a dit Baguette. Au classement, Baguette et Hiramine comptent 50,5 points, à 3,5 points des nouveaux leaders japonais Katsumasa Chiyo et Mitsunori Takaboshi, vainqueurs dimanche. "C'est un bon résultat et on peut être satisfaits même si on perd la tête. Il reste deux courses à disputer et tout est possible, donc on va donner le maximum pour terminer la saison sur la plus haute marche du podium", a ponctué le pilote belge de l'année en 2009. La septième course se tiendra sur le circuit d'Autopolis le 2 octobre avant l'épilogue, prévu le 6 novembre à Motegi. (Belga)