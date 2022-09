Zakaria Bakkali refait parler de lui: l'ancien Diable Rouge inscrit un superbe but (vidéo)

Avec deux très petites apparitions (12 minutes contre le Pays de Galles le 15 octobre 2013 et 11 minutes contre Andorre le 10 octobre 2015), Zakaria Bakkali n'aura pas marqué l'histoire des Diables Rouges. Mais l'ancien Diable n'est pas fini pour autant. À 26 ans, Bakkali vient de montrer qu'il a encore de bons restes dans les jambes et que son talent reste bien présent.

Actuellement sous contrat avec le RKC Waalrijk, en première division des Pays-Bas, Bakkali a participé à la large victoire 5-1 de son équipe contre la lanterne rouge Cambuur. Le Liègeois a inscrit le 3e but des siens à la 82e minute.

Il est monté au jeu à la 60e minute et s'est illustré brillamment à la 82e avec une action somptueuse. L'ancien joueur d'Anderlecht s'élance à 40 mètres du but, envoie deux défenseurs dans le vent avec un feinte puis envoie une merveille de lob par-dessus toute la défense et le gardien adverse. Le cuir rebondit sur le poteau et termine sa course dans les filets. Du grand art.