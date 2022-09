Les Diables se retrouvent à Tubize pour la dernière fois avant la préparation du Mondial

(Belga) Les Diables Rouges se réunissent lundi à Tubize afin de préparer les deux dernières rencontres de la Ligue des Nations, contre le pays de Galles (jeudi 22 septembre) et aux Pays-Bas (dimanche 25 septembre). Il s'agira du dernier rassemblement avant celui pour la Coupe du monde au Qatar.

Le sélectionneur Roberto Martinez a appelé un petit nouveau, Zeno Debast. Les jeunes Amadou Onana et Loïs Openda, déjà sélectionnés en juin, sont confirmés tandis que Dodi Lukebakio effectue son retour. L'entraîneur espagnol devra se passer de Romelu Lukaku, qui se remet d'une blessure. Il a choisi de laisser Jérémy Doku et Adnan Januzaj aux espoirs et décidé de ne pas reprendre Adnan Januzaj et Dennis Praet. Martinez accueillera aussi Jason Denayer, sans club depuis la fin de son contrat avec Lyon. Le sélectionneur a expliqué vouloir voir sa situation et l'aider à retrouver sa condition, mais Denayer ne devrait pas jouer durant ce diptyque. Après quatre journées, les Diables Rouges occupent la deuxième position du groupe A4 avec 7 points, trois de moins que les Pays-Bas. La Pologne est troisième avec 4 unités et le pays de Galles ferme la marche avec 1 seul point. Les troupes de Martinez ne devront pas se louper contre le pays de Galles pour conserver une chance de rejoindre le 'Final Four'. Mais les Gallois constituent toujours un obstacle difficile pour les Belges, encore accrochés 1-1 à l'aller, à Cardiff. Place ensuite au 'Derby des plats pays' avec aussi l'objectif de laver l'affront du match aller, terminé 1-4 en faveur des 'Oranje'. Les Diables Rouges se retrouveront ensuite le 14 novembre avant de s'envoler vers le Qatar, avec un passage par le Koweït pour y affronter l'Egypte le 18 et peaufiner les réglages en vue du premier match du Mondial, le 23 contre le Canada.