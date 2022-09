Barry Baltus 13e du GP d'Aragon, victoire pour Pedro Acosta

(Belga) Barry Baltus (Kalex RW Racing GP) a terminé 13e du Grand Prix d'Aragon de Moto2, 15e des 20 manches du championnat, dimanche, sur le circuit du MotorLand Aragon (5,1 km), en Espagne. L'Espagnol Pedro Acosta (Kalex Red Bull KTM Ajo) s'est imposé devant ses compatriotes Aron Canet (Kalex Flexbox HP40) et Augusto Fernandez (Kalex Red Bull KTM Ajo).

Acosta dépassait Fernandez, leader du championnat, parti en pole, à 12 tours de la fin. Canet prenait également le dessus sur Fernandez alors qu'il restait 3 tours à parcourir. Le classement ne bougeait plus avec la victoire d'Acosta devant Canet et Fernandez. Champion en Moto3 la saison passée, Acosta décroche son deuxième succès en Moto2 après une victoire au Grand Prix d'Italie. Parti de la 19e place sur la grille, Baltus, qui vient de prolonger pour deux saisons avec RW Racing GP, est remonté jusqu'au 13e rang, finissant dans les points pour la septième fois de la saison. Son meilleur résultat cette saison est une 9e place au Portugal. Fernandez (214 points) reste en tête du championnat avec 7 points d'avance sur le Japonais Ai Ogura (Kalex IDEMITSU Honda Team Asia), quatrième dimanche, et 37 sur Canet. Baltus est 20e avec 26 points. (Belga)