La piscine en plein air Flow à Anderlecht a accueilli près de 20.000 nageurs cet été

(Belga) La piscine en plein air Flow a accueilli 19.800 nageurs au cours de l'été, ont indiqué dimanche les responsables de l'infrastructure située près du pont Pierre Marchant à Anderlecht. La piscine clôture sa saison estivale dimanche avec un mini festival.

La piscine avait ouvert ses portes au public le 1er juillet et a connu une grande affluence en raison des fortes chaleurs. Les plages horaires que devaient réserver les nageurs étaient souvent complètes. Pour sa deuxième édition, Flow a accueilli près du double de nageurs par rapport à l'an dernier. Les organisateurs sont de ce fait bien décidés à rouvrir la piscine éphémère l'an prochain. "Flow n'est pas une solution mais un outil pour montrer que Bruxelles a besoin d'une piscine en plein air", selon Paul Steinbrück, responsable de Pool is Cool, gestionnaire de Flow. "Et cela peut se faire sans incident, nous n'en avons pas eu un seul." Les responsables de Flow se félicitent par ailleurs du succès de leur campagne de récolte de fonds destinée à développer leur concept. Au total, ils ont récolté 61.671 euros. "Cette somme nous donne la liberté de développer Flow comme un prototype. Nous voulons y installer un sauna cette année, afin de pouvoir être actifs toute l'année", précisent les organisateurs de Pool is Cool. "Nous envisageons également d'installer un filtre qui nous permettra de travailler sans utiliser de produits chimiques". (Belga)