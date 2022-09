Bastinianini gagne le GP d'Aragon devant Bagnaia, abandon de Quartararo

(Belga) L'Italien Enea Bastianini (Ducati Gresini Racing) a remporté le Grand Prix d'Aragon en MotoGP, 15e des 20 manches du championnat du monde, dimanche, sur le circuit du MotorLand Aragon (5,1 km), en Espagne. Bastianini a devancé son compatriote Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) et l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia Racing). Le Français Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), leader du championnat, devait abandonner dès le premier tour après un contact avec l'Espagnol Marc Marquez (Repsol Honda Team), qui effectuait son retour après six courses.

Dans le premier tour, Quartararo a percuté par l'arrière la moto du sextuple champion du monde espagnol de MotoGP Marquez, de retour en compétition après trois mois d'absence à cause d'une opération du bras, qui a aussi dû abandonner. Parti de la pole, Bagnaia se faisait dépasser, à 15 tours de la fin, par Bastianini, mais ce dernier prenait un virage trop large un peu plus loin et perdait déjà sa première place. Bastianini, 24 ans, se rapprochait à nouveau de son compatriote en fin de course et le dépassait dans le dernier tour. Il décroche son quatrième succès de la saison. Bagnaia prenait la deuxième place, devant Espargaro. Les deux hommes réalisent néanmoins une bonne affaire au championnat, où ils reviennent respectivement à 10 et 17 points de Quartararo, toujours leader avec 211 unités. Bastianini est quatrième avec 163 points. La prochaine manche se tiendra au Japon le 25 septembre.