L'Udinese leader provisoire après sa victoire sur l'Inter

(Belga) L'Udinese a pris provisoirement la tête du championnat d'Italie après sa victoire 3-1 sur l'Inter Milan, dimanche, lors de la 7e journée.

L'Inter avait pourtant rapidement ouvert la marque d'un superbe coup franc en lucarne de Nicolo Barella (5e), avant d'être rejointe sur un but contre son camp de Milan Skriniar (22e). L'Udinese a fait la différence en fin de match grâce à des têtes de Jaka Bijol (85e) et Tolgay Arslan (90+3e). Les Frioulans signent un cinquième succès de rang et comptent 16 points, deux de plus que le trio Naples-Atalanta-AC Milan et trois sur la Roma (5e). Milan accueillera en soirée Naples (20h45), juste après l'autre choc de la journée entre l'AS Rome et l'Atalanta (18h00). L'Inter est sixième avec 12 points, avec trois défaites en sept matches. (Belga)