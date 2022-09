Arnaud Démare: "J'ai résilié mon abonnement aux deuxièmes places à Isbergues"

(Belga) Deuxième samedi de la Primus Classic derrière le Belge Jordi Meeus, le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a enfin levé les bras dimanche au terme du sprint final du 76e Grand Prix d'Isbergues, où il a signé son troisième succès dans cette épreuve et sa sixième victoire de la saison.

"J'ai conclu victorieusement le gros travail de mon équipe en tête de peloton, nous avons tous travaillé beaucoup pendant toute la journée", a expliqué Arnaud Démare. "J'ai été lancé parfaitement et je conclus victorieusement. Je mets un terme à une longue série de deuxièmes places, dont samedi à la Primus Classic." Le Français s'était également classé deuxième à la Course du Raisin à Overijse, à l'Egmont Cycling Race et au championnat d'Europe, derrière le Néerlandais Fabio Jakobsen. Son dernier succès remontait au 5 août, dans la dernière étape du Tour de Pologne où il avait revêtu le maillot par points, comme il l'avait fait au Tour d'Italie au prix de trois succès d'étapes. "Je suis souvent passé à côté du succès, avec beaucoup de place de deuxième en cinq semaines, ce qui était frustrant. La victoire reste la victoire. Je pense que mon parcours de 2022 est satisfaisant, j'ai bien marché dans les classiques, j'ai gagné trois fois au Giro avec le maillot cyclamen sur les épaules au terme du Tour, je pense avoir été régulier toute la saison et ce n'est pas fini. Nous sommes en période de championnats du monde, certes, mais nous sommes là, face à un gros plateau, dans une énorme course aux points UCI, et il y a tellement d'homogénéité dans le peloton, le niveau est donc toujours élevé." Arnaud Démare disputera encore Paris-Chauny, le Tour de Vendée, Paris-Bourges et Paris-Tours.