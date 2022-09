Edward Theuns: "J'attends encore une victoire en 2022"

(Belga) Le Belge Edward Theuns (Trek-Segafredo) s'est classé, dimanche, troisième du sprint massif au Grand Prix d'Isbergues derrière les Français Arnaud Démare, vainqueur, et Marc Sarreau.

"Une chute s'est produite à cinq kilomètres et je me suis retrouvé un peu seul de mon équipe", a expliqué Edward Theuns à Isbergues. "J'ai ensuite essayé de prendre la roue de Démare à trois kilomètres de l'arrivée. J'ai perdu le contact dans le dernier virage et j'ai donc encore dû faire un effort pour revenir mais Marc Sarreau s'était placé. Démare a lancé le sprint, j'étais dans la roue de Sarreau et les places sont restées pareilles à l'arrivée." Edward Theuns ne s'est pas encore imposé en 2022. Il a décroché le maillot du classement par points du Tour du Poitou-Charentes en signant trois top 5 dans les trois premières étapes. Il s'est classé 5e du Grand Prix de l'Escaut. Le dernier du vice-champion de Belgique en 2021 remonte au 16 mai 2021, dans 5e étape du Tour de Hongrie. "Il me manque la victoire cette saison, même si je suis satisfait de ma prestation à Isbergues, après un gros travail individuel pour rester placé. La saison n'est pas terminée mais je tire un bilan assez positif, même si je n'ai pas encore gagné."