WTA Chennai - Linda Fruhvirtova renverse Magda Linette et décroche son premier titre à 17 ans

(Belga) Menée 4 à 1 dans le 3e set par la Polonaise Magda Linette, la jeune Tchèque de 17 ans, Linda Fruhvirtova, 130e mondiale, s'est imposée en finale du tournoi de tennis WTA 250 de Chennai en Inde, une épreuve sur surface dure dotée de 251.750 dollars, dimanche.

Magda Linette (N.3), 30 ans, 67e mondiale, semblait pourtant bien partie pour aller décrocher son 3e titre en carrière, mais après un long temps mort médical alors qu'elle menait 4 jeux à 1 dans la troisième manche, la Polonaise a craqué voyait fondre sur elle l'ex-numéro 2 mondiale chez les juniores. Fruhvirtova disputait la première finale WTA de sa carrière et, alignant 5 jeux d'affilée, s'est imposée 4-6, 6-3, 6-4 au bout de 2 heures et 40 minutes de jeu. Magda Linette espérait décrocher un 3e titre sur le circuit, pour sa 5e finale, après des victoires au Bronx en 2019 et à Hua Hin en 2020. (Belga)