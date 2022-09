ION Hockey League - Le Léo accroché par le Dragons, mais seul leader après la défaite du Racing devant Gand

(Belga) Le Léopold, auteur d'un partage 2-2 avec le Dragons, dans le choc de la 4e journée d'ION Hockey League, a néanmoins profité de la défaite à domicile du Racing devant l'Herakles (2-4) pour prendre seul la tête du classement de DH messieurs, dimanche.

Les Ucclois ont rapidement été menés au score sur un but de leur recrue australienne Blake Govers (4e, pc), avant que Tom Boon n'inscrive son traditionnel doublé (8e, pc, et 36e). Ce n'est qu'en fin de partie que l'Argentin Nicolas Della Torre a rétabli l'égalité, à nouveau sur pc (62e). Tom Boon et ses équipiers devancent désormais d'une unité un trio composé de la Gantoise, victorieuse 2-1 de l'Orée, les anciens co-leaders du Racing et le Braxgata, qui est allé s'imposer 1-3 chez les promus de l'Old Club de Liège. Le Dragons suit avec 7 points, un de plus que l'Orée, 6e, et l'Herakles, 7e. Louvain, auteur d'un 1er succès 4-3 sur Uccle Sport, est 8e avec 4 unités, comme le Daring, 9e. Le Waterloo Ducks, demi-finaliste la saison dernière, a de son côté enfin renoué avec la victoire et dominant le Daring 8-3, empochant ainsi ses 3 premiers points de la saison. Les promus d'Uccle (3) et de l'Old Club (0) ferment la marche. En raison de l'EHL, une rencontre avancée de la 6e journée du 2 octobre mettra aux prises jeudi soir la Gantoise face à l'Herakles. La 5e journée de dimanche prochain verra elle, entre autres, le Racing se déplacer au Braxgata et le Watducks à l'Orée, tandis que les leaders du Léopold tenteront de conserver leur invincibilité au Daring de Molenbeek. (Belga)