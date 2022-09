Le Standard fait tomber le Club de Bruges et s'offre une 4e victoire consécutive

Un Standard de Liège très alléchant a fait tomber le Club de Bruges ce dimanche soir.

Les Rouches, bien en place défensivement et offensivement, ont su museler les champions en titre quelques jours après la victoire historique des Brugeois à Porto en Ligue des Champions.

Alors que le score était de 2-0 pour les Liégeois à la 90e minute, William Balikwisha a encore enfoncé le clou dans le temps additonnel (3-0, 90+2).

Par contre le jeune attaquant va écoper d'un second carton jaune pour avoir retiré son maillot durant sa célébration. Il a donc dû quitter la pelouse quelques minutes avant tout le monde et les Rouches ont terminé à 10 contre 11.

Cela faisait 4 ans (le 7 octobre 2018) que le Standard n'avait plus battu en FC Bruges en championnat.

Avec cette victoire, les hommes de Ronny Deila enchaînent un 4e succès consécutif et prennent la 5e place du classement avec 16 points. Côté brugeois, la défaite fait mal et surtout elle plante les flandriens à la 3e place (19 points), derrière Genk (22 unités) et surtout l’Antwerp (27 points).