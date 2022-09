Premier League - L'Italien Roberto De Zerbi nouvel entraîneur de Brighton & Hove Albion

(Belga) L'Italien Roberto De Zerbi est le nouvel entraîneur de Brighton & Hove Albion, a annoncé dimanche le club de Premier League délaissé par Graham Potter parti à Chelsea.

Ancien entraîneur de Sassuolo et du Shakhtar Donetsk, qu'il avait quitté en juillet dernier, De Zerbi, 43 ans, a signé un contrat de quatre ans. Ancien entraîneur notamment de Palerme et Benevento, Roberto De Zerbi avait mené Sassuolo par deux fois à la 8e place en Serie A avant de rejoindre l'Ukraine. Brighton occupe la 4e place en championnat d'Angleterre après six journées. Zerbi était l'entraîneur du Shakhtar depuis mai 2021 et son contrat courait jusqu'à la mi-2023. (Belga)