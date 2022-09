Jupiler Pro League - Anderlercht renoue avec le succès en écartant Courtrai

(Belga) Anderlecht a renoué avec la victoire dimanche en battant Courtrai 4 buts à 1 (mi-temps: 1-0) en clôture de la 9e journée du championnat de Belgique de football dimanche à la Lotto Park, en hommage à Michel Verschueren, décédé cette semaine pour qui les supporters ont respecté une minute de silence.

Les hommes de Felice Mazzu restaient sur un 10 sur 24 en championnat, et n'avaient pris qu'un point lors des quatre derniers matches. Les Bruxellois sont 8es au classement avec 13 unités. Anderlecht a ouvert la marque à la 27e minute par Yari Verschaeren qui bénéficiait d'une remise de la tête en retrait de Michael Murillo sur un centre de Zeno Debast. Cette belle combinaison suffisait aux Mauves pour passer le cap de la mi-temps aux commandes (1-0). La deuxième mi-temps était encore favorable aux Anderlechtois qui doublait la mise à la 59e minutes de jeu par Majeed Ashimeru (2-0). Trois minutes plus tard pourtant, Hoedt dégageait à l'emporte-pièce dans son petit rectangle et son envoi était détourné dans le but par Faiz Selemani monté au jeu quatre minutes et qui réduisait le score pour les Flandriens (2-1). Jan Vertonghen remettait très vite les siens sur les bons rails en reprenant de la tête un coup franc de Refaelov (3-1, 64e). Une faute dans le rectangle courtraisien sur Lior Refaelov est finalement validée par le VAR, l'Isréalien se faisait justice lui-même (74e, 4-1). Les Courtraisiens restent eux à présent sur un bilan de 3 points sur 18 et compte 7 points au classement (14e). (Belga)