Thomas Detry termine 12e du Fortinet Championship de golf, Max Homa prolonge son titre

Thomas Detry a décroché la 12e place finale du Fortinet Championship de golf, une épreuve du PGA Tour dotée de 7 millions d'euros qui se tenait à Napa, à l'issue de la 4e et dernière journée disputée dimanche en Californie. L'Américain Max Homa a lui enlevé la victoire pour la deuxième année consécutive.

Sur le parcours du Silverado Resort à Napa, le Bruxellois de 29 ans a égalé sa meilleure carte du tournoi en jouant 69 dimanche, soit trois coups sous le par. Pour y parvenir, il a signé six birdies pour trois bogeys, ce qui lui a permis de gagner 13 places. Il termine avec 279 coups (-9), à 7 longueurs de Max Homa, vainqueur pour la cinquième fois sur le principal circuit américain. L'Américain de 31 ans a devancé l'Anglais Danny Willett, toujours à la recherche d'une victoire sur le circuit américain après son triomphe en 2016 aux Masters et deux victoires sur le DP World Tour, et l'Américain Taylor Montgomery. Ce Fortinet Championship marquait le début de la saison 2022-2023 sur le PGA Tour. Début septembre, Thomas Detry a obtenu sa carte pour le principal circuit américain de golf, ce qui lui permet de participer aux 44 rendez-vous de la saison.