Ligue des Nations : Hugo Lloris et Théo Hernandez forfaits pour le stage de septembre

(Belga) Le capitaine des Bleus Hugo Lloris, blessé, est forfait pour les matches contre l'Autriche et le Danemark, à l'instar du défenseur Théo Hernandez, a annoncé lundi la Fédération française (FFF), qui les a remplacés par le gardien Alban Lafont et le latéral Lucas Digne.

Selon la FFF, le gardien de Tottenham Hugo Lloris souffre d'une blessure à la cuisse droite diagnostiquée lundi matin à Clairefontaine, centre d'entraînement de l'équipe de France, tandis que le défenseur du Milan AC Theo Hernandez a été victime d'une déchirure à l'adducteur droit, deux mauvaises nouvelles pour le sélectionneur Didier Deschamps dont le groupe a été affaibli par une vague de blessures. La France affrontera l'Autriche le 22 septembre à domicile puis le Danemark le 25 septembre à l'extérieur. Elle devra engranger des points si elle veut assurer son maintien en Ligue A. Après quatre matchs, les Bleus, pourtant tenants du titre, sont derniers du groupe 1 avec seulement 2 points. Le Danemark (9 points) et la première place sont d'ores et déjà hors d'atteinte, mais la Croatie (7 points) et l'Autriche (4 points) sont encore susceptibles de terminer à la dernière place du classement, synonyme de relégation en Ligue B. (Belga)