"Il faut jouer avec ça": Youri Tielemans n'est pas un grand fan du maillot des Diables Rouges (photos)

Le nouveau maillot des Diables Rouges ne plaît pas à tout le monde. La faute à ces fameuses flammes, visibles sur le maillot et les chaussettes, ce qui donne parfois une impression négative aux supporters. Et visiblement, les joueurs ne sont pas non plus convaincus.

En conférence de presse, Youri Tielemans n'a pas caché son scepticisme concernant ces nouvelles vareuses. "Les nouveaux maillots ? On peut discuter des goûts mais je ne vais pas m'en mêler. Il faut jouer avec ça maintenant. Si on gagne, ce sera un beau maillot", a rigolé le milieu de terrain avant de jouer pour la première fois avec ce nouveau maillot.

On en reparlera encore un moment, de cette nouvelle tenue.