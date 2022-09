Basket: la défaite contre l'Espagne "peut nous faire encore avancer d'un cran", estime Collet

Le sélectionneur de l'équipe de France de basket, Vincent Collet, a estimé lundi que la défaite face à l'Espagne en finale de l'Euro 2022 (88-76) dimanche pouvait permettre à son équipe d'"avancer d'un cran", à un an du Mondial en Asie.

"Pour l'instant, c'est (encore) la frustration qui prédomine, j'ai rarement été aussi abattu par un match de l'équipe de France. On avait de grandes espérances: l'Espagne n'avait jamais joué à ce niveau-là dans le tournoi (...) Ils se sont magnifiquement sublimés", a déclaré l'entraîneur lors d'une conférence de presse au siège de la Fédération française de basket à Paris.

"Mais ça fait partie du sport et c'est souvent ce qui permet de rebondir. Par la suite, peut-être que c'est ce genre de mésaventure qui peut nous faire encore avancer d'un cran", a-t-il espéré.

"Quand on regarde le +big picture+ (le tableau dans son ensemble), on se dit que pour le basket français, pour les jeunes qui nous suivent (...) cette médaille, elle veut quand même dire quelque chose. Il faut qu'on apprenne, il faut qu'on grandisse et qu'on se nourrisse du sentiment qu'on a actuellement (la déception, Ndlr) pour être de plus en plus forts", a renchéri Rudy Gobert.

Interrogé sur les absences de deux cadres de l'équipe de France, les très expérimentés Nicolas Batum et Nando De Colo, qui s'étaient mis en retrait de l'équipe nationale pour l'Euro mais comptent disputer le Mondial-2023 et les Jeux Olympiques 2024 à Paris, Vincent Collet a concédé que les deux joueurs avaient "fait défaut" aux Bleus.

"Clairement, dans certains domaines, ils nous ont fait défaut. On le savait avant même de commencer et on a cherché malgré tout à avoir notre identité et même si ça a été difficile, petit à petit dans le tournoi, on a progressé (...) et c'est ce qui nous a permis d'aller en finale."

"On a été constants dans l'intensité mais on a eu effectivement parfois des trous d'air - on a souvent parlé de nos pertes de balle - (et) clairement, dans ce domaine, leur absence s'est faite sentir", a analysé Collet.

Le technicien de 59 ans a par ailleurs souligné la "densité" du niveau des équipes en compétition lors de cet Euro 2022.

"Je pense que le basket monte encore en Europe et pour moi, clairement, le niveau était plus élevé qu'en 2017 au dernier Euro", a-t-il estimé.