Le Brésil va jouer dans un stade de Ligue 2: le sélectionneur a choisi la ville française... pour son église

Le Brésil a surpris tout le monde en annonçant que sa trêve internationale de septembre se déroulerait au Havre, en France. La sélection y affrontera le Ghana vendredi dans le stade Océane du Havre, l'enceinte du club qui évolue en Ligue 2, avant de jouer au Parc des Princes contre la Tunisie. Un choix que Tite a justifié hier en conférence de presse, alors que le choix de la destination avait de quoi surprendre.

"Quand vous êtes aussi exigeant que je le suis, quant aux qualités techniques de l’équipe, et qu’on vous propose de travailler sur de telles pelouses, celle du centre d’entraînement et du stade Océane, c’est parfait", a révélé le sélectionneur brésilien dans France-Normandie. Il a aussi avoué qu'un bâtiment très précis avait attiré son regard et favoriser le choix du Havre. "Quant à moi, cette courte visite au Havre m’a permis de me rendre compte qu’à côté de l’hôtel, il y avait une église dans laquelle je me rendrai. Avant chaque match, j’aime en effet aller à l’église, c’est le seul moment que je m’accorde en dehors du travail", a confirmé Tite.

C'est une fameuse surprise aussi pour les supporters locaux, qui vont remplir ce stade de 25.000 places sans problème.