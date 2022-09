Grosse embrouille et 5 cartons rouges: ce derby brésilien est parti totalement en vrille (vidéo)

Le duel de ce weekend entre Fluminense et Flamengo ne s'est pas bien terminé. Une rencontre considérée comme l'un des grands classiques de la saison au Brésil, entre deux grands rivaux. Si Fluminense s'est imposé à l'extérieur, la fin de match a été marquée par de sérieux incidents.

Après une mauvaise faute, de nombreux joueurs se sont retrouvés mêlés à une embrouille générale. Des gestes et coups se sont perdus et pas moins de 4 joueurs ont été exclus. Un autre joueur avait déjà été renvoyé au vestiaire en début de match. David Luiz, Arturo Vidal et Melo ont tous été impliqués dans l'incident, sans pour autant voir rouge.

Un duel toujours très électrique.