Spa et Monaco sauvés, Las Vegas ajouté: voici le calendrier de la prochaine saison de F1 (photo)

La FIA a approuvé le calendrier provisoire de la saison 2023 de Formule 1. Un programme élargi, de 24 courses, qui débutera le 5 mars à Bahrain pour s'achever le 26 novembre à Abu Dhabi.

Dans ce calendrier, on retrouve certains GP qui étaient menacés: le Mexique, la Belgique et son circuit de Spa, mais aussi Monaco, qui garde son épreuve traditionnelle. D'autres courses vont aussi s'ajouter, comme le GP de Las Vegas, en pleine rue, qui pourrait être le théâtre d'une finale si le scénario le permet. L'Arabie Saoudite, Miami et le Qatar sont eux aussi au programme.