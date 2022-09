Wout van Aert prolonge jusqu'en 2026 chez Jumbo-Visma

(Belga) Wout van Aert a prolongé jusqu'en 2026 son contrat avec Jumbo-Visma, a annoncé mercredi la formation cycliste néerlandaise, dont le coureur belge de 28 ans porte le maillot depuis 2019.

"Je me sens très bien dans cette équipe", a déclaré Wout van Aert dans un communiqué de Jumbo-Visma. "Nous avons déjà montré que je peux y réaliser mes meilleures performances, ce qui est en partie dû à l'encadrement que j'y reçois". Wout van Aert, actuellement en Australie où il disputera dimanche la course en ligne des championnats du monde, compte 39 victoires sur la route, dont 32 depuis son arrivée chez Jumbo-Visma en 2019. L'ancien champion du monde de cyclocross a notamment remporté Milan-Sanremo, les Strade Bianche et deux étapes du Tour de France en 2020, Gand-Wevelgem, l'Amstel Gold Race, le titre de champion de Belgique et trois étapes du Tour en 2021 et cette année, le Circuit Het Nieuwsblad le GP de l'E3, deux étapes du Dauphiné et la Bretagne Classic. Il a aussi enlevé trois étapes au Tour de France, dont il est revenu avec le maillot vert. (Belga)