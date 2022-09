Zizou Bergs souffre d'une petite déchirure au niveau des abdominaux

(Belga) Contraint à l'abandon mardi au premier tour du tournoi ATP 250 de Metz face au Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 36), Zizou Bergs (ATP 134) souffre d'une petite déchirure au niveau des abdominaux. C'est ce qu'a confié mercredi à Belga son coach Ruben Bemelmans à l'issue des premiers examens médicaux réalisés.

"Nous avons effectué une IRM et c'est un peu difficile à expliquer", a confié le Limbourgeois. "Zizou souffre en fait d'une petite déchirure sur le flanc gauche, à l'insertion entre les muscles du dos et les abdominaux. On n'en connaît pas encore l'ampleur exacte (NdlR : millimètres ou centimètres). Il faudra attendre l'échogtraphie qu'il passera vendredi". La blessure est survenue à la suite d'un premier service alors que Zizou Bergs menait 6-4, 2-1 et 40-30 contre Nikoloz Basilashvili. Le natif de Lommel, 23 ans, fit d'emblée appel au kiné et tenta par la suite de reprendre le jeu, mais la douleur était trop forte et il dut abandonner deux points plus tard. "Nous ne connaissons forcément pas encore la durée exacte de la revalidation, mais d'après les premiers examens, nous partons du principe que Zizou devra observer une période de repos de deux semaines", a poursuivi Ruben Bemelmans. Ensuite, nous reprendrons l'entraînement avec comme prochain objectif l'European Open à Anvers (NdlR : le 17 octobre)".