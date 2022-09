"Kevin De Bruyne est sur une autre planète": le Belge est le meilleur joueur dans... quatre catégories du championnat anglais (photo)

La chaine ESPN souligne l'excellent début de saison de Kevin De Bruyne avec quatre statistiques. Ces dernières montrent que le Belge est dans la forme de sa vie en Premier League. Tout bon pour les Diables ?

Auteur d'un début de saison grandiose avec Manchester City, KDB est porté aux nues outre-Manche. Dans le championnat anglais, notre compatriote n'est ni plus ni moins que le meilleur créateur d'occasions et de grosses occasions. Il est aussi le meilleur délivreur d'assists tout en étant le joueur qui a créé le plus "d'assists attendus", entendez par là des passes qui auraient pu être des assists si le receveur avait concrétisé l'action.

Cette saison 2022-23, De Bruyne a disputé sept rencontres de Premier League durant lesquelles il a délivré six assists et marqué un but.

Dans la forme de sa vie, KDB sera plus que certainement aligné ce jeudi et ce dimanche par Roberto Martinez pour les deux prochains matchs que joueront les Diables Rouges. Des rencontres qui seront toutes les deux à suivre sur RTL TVI, RTL Play et notre site internet.