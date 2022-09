La dernière ligne droite: les Diables Rouges ont un dernier objectif à atteindre avant de penser à la Coupe du monde

Les Diables Rouges sont de sortie ce jeudi soir. Ils reçoivent le Pays de Galles à Bruxelles dans un match qui s'annonce compliqué. Une rencontre à suivre sur RTL TVI, RTL Play et notre site internet.

La Ligue des Nations fait son retour cette semaine pour la dernière ligne droite de la phase de groupe. Pour atteindre le 'Final 4' réservé aux quatre vainqueurs de groupe, la Belgique n'a pas droit à l'erreur.

Les Diables Rouges auront fort à faire ce soir contre sa bête noire, le Pays de Galles. Les Diables et les Dragons s'étaient déjà affrontés à Cardiff le 11 juin dernier. Une rencontre qui a débouché sur un score nul (1-1). Brennan Johnson privant les Belges d'une victoire à l'extérieur en égalisant à la 86e.

Ce point pris contre les Diables consitue d'ailleurs le seul que les Gallois possèdent dans cette compétition.

Totalement hors de la course pour la qualification au Final 4, les Gallois vont se battre pour espérer dépasser la Pologne et ainsi éviter de rester dernier du groupe et de descendre en Ligue B. Cela ne rendra la rencontre de ce soir que plus compliquée pour nos Diables. Une rencontre à laquelle pourrait participer Eden Hazard, selon le sélectionneur Roberto Martinez.

Après le duel belgo-gallois, les Diables se rendront dimanche aux Pays-Bas pour y défier les Oranjes et tenter de leur prendre la première place.

Ces deux matchs serviront également de répétition avant la Coupe du monde qui commence dans moins de deux mois (20 novembre). Ça sera également (en principe) les premières apparitions des Diables avec leur nouveau maillot.