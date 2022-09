"Les flammes sur les bras, c'est bien. Mais sur les chaussettes...": Axel Witsel donne son avis sur le nouveau maillot des Diables Rouges

Avant la rencontre de jeudi soir contre le Pays de Galles (à suivre sur RTL TVI, RTL Play et notre site internet), Axel Witsel a répondu à nos questions.

Les Diables Rouges s'apprêtent à jouer les deux derniers matchs de la phase de groupe de la Ligue des Nations contre le Pays de Galles (jeudi) et contre les Pays-Bas (dimanche). Deux rencontres très importantes pour essayer d'accrocher le Final 4, mais auss en vue de bien préparer la Coupe du monde qui commence dans un peu moins de 2 mois.

Pour Axel Witsel, la Ligue des Nations "c’est important. Si on se qualifie pour le Final 4, il se jouera à Bruxelles donc on a envie de donner ça à nos fans et à nous-mêmes. C’est pour ça que le match contre le Pays de Galles sera très important"

Le nouveau maillot des Diables Rouges a été dévoilé cette semaine par l'Union belge. Le design de la nouvelle vareuse nationale n'a pas séduit une bonne partie du public et Youri Tielemans partage leur avis.

Axel Witsel, lui, trouve qu'"il est pas mal". "Je trouve qu’il est bien", confie Witsel avec un grand sourire. "Les flammes au niveau des bras c’est bien, mais sur les chaussettes c’est un peu moins bien", concède-t-il.

"On en a discuté avec le groupe, mais au final ce qui compte c’est ce qu’il se passe sur le terrain. Que le maillot soit de telle ou telle manière, c’est pas très important", conclut le Diable Rouge qui devrait porter ce maillot pour la première fois jeudi soir contre le Pays de Galles.