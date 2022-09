Jasper Philipsen veut garder la forme jusqu'à Paris-Tours

(Belga) Une victoire dans le Circuit du Houtland n'a pas satisfait la faim de victoire de Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). "Je suis dans un bon flow et je veux encore prendre ce que je peux", a expliqué le Limbourgeois de 24 ans après sa victoire au sprint sur la Marktplein de Lichtervelde, sa 8e de la saison. "J'aimerais surtout ajouter Pars-Tours à mon palmarès. Cette course ne dépareillerait pas dans mon palmarès." Avant Paris-Tours (09/10), Philipsen prendra encore le départ de Paris-Chauny (25/09), du Tour de Münster (03/10) et de Paris-Bourges (06/10).

A Lichtervelde, Philipsen a devancé dans l'ordre Arnaud De Lie, Dylan Groenewegen et John Degenkolb. "Après une fin chaotique, il y avait encore un sprint. Nous n'avons tout simplement pas réussi à reprendre cette échappée précoce. Il y en avait sept devant nous dans le dernier tour et il nous a fallu du temps pour les rattraper. À la fin, nous avons réussi à sprinter avec l'ensemble du peloton. L'équipe a travaillé dur pour que cela se produise." Dans le dernier kilomètre, quelques coureurs sont tombés. "Je n'ai rien remarqué de tout ça. J'étais probablement bien devant. Nous avions roulé ici plusieurs fois, donc je savais que les derniers kilomètres étaient assez techniques. C'est pourquoi j'étais à l'avant."