Deux buts, des gestes, des combinaisons: un grand Ronaldinho fait le show avec le Standard (vidéo)

Le match de gala entre La Gantoise et le Standard avait lieu hier soir à la Ghelamco Arena. Une rencontre que Ronaldinho disputait, en jouant 20 minutes dans chaque camp. Et le Brésilien, même s'il n'a plus la même condition qu'à sa meilleure époque, a tout de même réussi quelques beaux gestes pendant ce match des légendes.

Il a en effet inscrit un doublé contre les Buffalos, dont un après un joli mouvement avec Mpoku. Notons aussi que Mehdi Carcela, qui recevait enfin une chance de se montrer, s'est blessé et a quitté le terrain sur une civière. Pas de chance.