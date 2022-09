Des images magnifiques: Lewis Hamilton surprend ses neveux en allant les chercher à l'école (photos)

Lewis Hamilton profite actuellement de quelques jours de repos. Après une reprise animée avec trois courses consécutives, le pilote Mercedes est désormais au repos jusqu'au 2 octobre, date du GP de Singapour, qu'il disputera sur sa Mercedes.

Et visiblement, le Britannique a décidé de passer un peu de temps en famille pendant ces trois semaines de break. Il a ainsi révélé sur Instagram avoir surpris son neveu et sa nièce. Comment ? En allant les chercher à l'école, avant de les emmener chez eux et d'y rester pendant quelques heures. "Je les ai récupéré à l'école, je les ai serré dans mes bras et on a regardé Buzz L'Éclair. Ce sont les meilleures journées, je suis tellement fier d'eux", a écrit le septuple champion du monde sur Instagram.

Des images magnifiques et une belle photo de famille !