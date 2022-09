La fin de son aventure: cette équipe de NBA pourrait suspendre son coach pour être sorti avec une collègue

Les Boston Celtics, finalistes malheureux de la dernière finale du championnat NBA, sont sur le point de suspendre leur coach Ime Udoka pour l'entièreté de la saison 2022-2023, selon Adrian Wojnarowski, le journaliste d'ESPN le mieux informé sur la Ligue professionnelle nord-américaine de basket.

Le coach aurait violé le code de conduite de la franchise en entretenant une "relation inappropriée, intime et consensuelle" avec un membre féminin du staff des Celtics, a précisé Shams Charania du site The athletics. Si l'information devait se confirmer, c'est le coach adjoint Joe Mazzula qui prendrait en charge les Celtics qui seront cette saison encore un des plus sérieux candidats au titre.

Udoka, 45 ans, ancien coach adjoint à San Anonio, Philadelphie et Brooklyn, était arrivé à Boston l'été dernier. Il avait succédé à Brad Stevens et avait immédiatement mené l'équipe au titre de la Conférence Est avant de perdre la finale 4-2 face à Golden State.