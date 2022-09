Belgique-Pays de Galles EN DIRECT: après son but, Kevin De Bruyne trouve le poteau (vidéo)

> Suivez la rencontre en direct vidéo sur RTL PLAY

33' - Premier vrai danger devant la surface belge. Un peu trop de déchet et finalement, c'est Debast qui intervient bien sur une frappe.

27' - LE POTEAU ! Mais quelle claque ! Hazard combine bien avec De Bruyne, qui envoie un missile sur le poteau. Carrasco est ensuite signalé hors-jeu.

25' - BASTHUAYI ! Il profite d'un ballon aérien gagné par Witsel. Il est là mais place à côté.

24' - C'est au tour de Carraco de régaler techniquement. Son envoi est finalement contré, mais Hazard, De Bruyne et Carrasco sont en pleine forme ce soir !

19' - Hazard accélère, sert De Bruyne plein axe. Son envoi et un rien trop enlevé. Encore eux !

18' - De Bruyne est absolument partout. Il a déjà servi Batshuayi, Carrasco et Tielemans. Il est injouable.

16' - CARRASCO ! Il éliminé deux fois son opposant, centre bien et Tielemans place juste à côté.

11' - OH QUEL JOLI BUT ! L'inévitable Kevin De Bruyne reçoit un ballon parfait de Batshuayi à l'entrée de la surface. Il reprend d'un plat du pied, sécurité. But. Parfait.

6' - Première percée de 'KDB', qui n'est pas bien suivi. Mais il avait ridiculisé son opposant.

2' - Vertonghen se fait avoir par Johnson, qui manque son centre.

0' - C'est parti les amis, la Belgique entame sa dernière ligne droite en Ligue des Nations et sur le chemin de la Coupe du monde ! Toby Alderweireld a lui été mis à l'honneur pour ses 100 sélections.

----------------

20h27: En fin de contrat, Roberto Martinez pourrait aussi quitter l'équipe nationale l'hiver prochain. Mais qui devrait le remplacer ? Frédéric Gounongbe a déjà un avis clair sur la question, avec 3 noms en tête.

20h06: On appréciera aussi l'optimisme d'un supporter belge qui semble toujours miser sur Charly Musonda, qui a oublié qu'il était un joueur de foot.

19h53: Dans le centre, des fans gallois sont revenus pour nettoyer après leur passage. Un geste salué par la police bruxelloise sur les réseaux sociaux. On valide !

19h21: La compo belge est tombée, avec la surprise: Debast est titulaire d'entrée !

19h15: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live de Belgique-Pays de Galles ! On espère que vous êtes bouillants, parce que nous, on l'est. Coup d'envoi à 20h45 à Bruxelles. Notez que ce sera la première fois que nos Diables Rouges arboreront leur nouveau maillot.

Les compositions

Belgique: Courtois, Vertonghen, Debast, Alderweireld, Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco, Hazard, De Bruyne, Batshuayi

Pays de Galles: Hennessey, Williams, Mepham, Rodon, Roberts, Norrington-Davies, Ampadu, Smith, Johnson, James, Moore