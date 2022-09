Championnat de Belgique de saut d'ostacles - Jeroen Appelen abordera la finale en leader

(Belga) Jeroen Appelen abordera la finale du championnat de Belgique de saut d'obstacles, samedi à Lanaken, en position de leader. Avec sa jument de 11 ans Lunatique, Appelen a réalisé un des cinq sans-faute lors de la 2e épreuve de qualification jeudi. Nicola Philippaerts avec Luna, Thibeau Spits avec King, Andres Vereecke avec Call me et Jordy Van Massenhove avec Gaga furent les quatre autres.

Avec 0,38 point, Appelen, 32 ans, a 1,39 point d'avance au classement provisoire sur Vereecke (1,77) et 1,75 sur Spits (2,13). Van Massenhove (2.18) et Nicola Philippaerts (2.65) complètent le top cinq. Le triple champion en titre Jos Verlooy (Nixon) est dixième avec 7,36 points. José Thiry, vainqueur de l'épreuve d'ouverture mercredi avec Jalisco, a concédé huit points de pénalité jeudi et a reculé à la 13e place. Outre le championnat national, Lanaken accueille également les championnats du monde pour les chevaux de 5, 6 et 7 ans. Chez les 7 ans, Thibault Philippaerts a remporté la première épreuve avec Crystal Claire, devant le Néerlandais Bas Moerings (Kivinia), l'Italien Graziano Tazzi (Qu DC) et Grégory Wathelet (Flagship). Kyle Cuypers (Quadro) a été le meilleur Belge avec la 9e place en ouverture pour les chevaux de 6 ans remportée par le Grec Angelos Touloupis (Kannandillo). Chez les 5 ans, 99 des 242 concurrents ont effectué un premier tour sans faute.