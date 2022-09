"On est la Belgique, tout est possible": Michy Batshuayi lance le match et avertit les Pays-Bas (vidéo)

Michy Batshuayi a inscrit ce jeudi son 26ème but en équipe nationale. Auteur d'une très belle rencontre contre le Pays de Galles, il a encore inscrit un but. L'attaquant était aussi à la base du premier but, avec une passe décisive pour l'inévitable Kevin De Bruyne.

Une soirée mémorable, donc, pour le joueur du Fenerbahçe. "C’est mon travail d’attaquant, je suis content que ça se passe bien, mais on a encore un match difficile dimanche, on doit aller à fond là-bas !", lance-t-il à propos du derby qui nous attend dimanche contre les Pays-Bas. Une rencontre qu'il veut gagner, alors que la Belgique devra s'imposer 0-4 pour aller au Final Four.

"On est la Belgique, tout est possible, mais ça demandera beaucoup de concentration et d’énergie. On va aller avec toutes nos armes là-bas", avertit l'attaquant, qui confirme que la défaite 1-4 à Bruxelles a laissé des traces. "L’égo a pris un coup. C’est le bon moment pour aller mettre des buts là-bas", confirme-t-il, toujours au micro d'Emiliano Bonfigli.

Batshuayi était surtout satisfait de la performance globale de la Belgique. "On est à quelques pas de la Coupe du Monde, il y a encore des choses à corriger, mais il y a plus de positif que de négatif", a conclu l'attaquant.