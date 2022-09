Ligue des Nations - Michy Batshuayi : "C'est mon travail d'attaquant de marquer"

(Belga) Titulaire en l'absence de Romelu Lukaku, Michy Batshuayi n'a pas manqué son match face aux Gallois remporté 2-1 jeudi à bruxelles, donnant l'assist sur le premier but et inscrivant le deuxième, son 26e en 46 caps. "C'est mon travail d'attaquant", a-t-il simplement déclaré à RTL Sport à la fin du match. "Je suis content que cela se passe bien."

L'attaquant de Fenerbahçe a déjà les yeux tournés vers dimanche le duel aux Pays-Bas. ""On a encore un match difficile là-bas. Notre ego a pris un coup à l'aller (défaite 1-4). C'est le bon moment pour aller là-bas. Gagner 0-4 ? On est la Belgique. Tout est possible." Le N.23 des Diables a aussi reconnu "qu'il y a des choses à corriger, mais plus de points positifs que négatifs." Lesquels ? "Cela il faut le demander au coach." (Belga)