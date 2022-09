Ligue des Nations - Zeno Debast : "un niveau plus haut, tout va plus vite, il faut s'adapter"

(Belga) "C'est deux heures avant le match à l'hôtel lors du dernier meeting que j'ai appris que je débutais le match" a expliqué à RTL Sport Zeno Debast, titularisé à 18 ans, dans la défense des Diables Rouges jeudi soir face au Pays de Galles. "J'ai envoyé un message à la famille. Je suis quelqu'un de calme donc je me suis concentré sur le match."

A propos du match: "au début, il faut chercher la solution l'homme libre, après c'est plus facile. C'est un niveau plus haut, tout va plus vite, il faut s'adapter." Interrogé sur le but gallois où il a été battu dans les airs par Kieffer Moore, Debast n'a pas cherché à esquiver. "Je savais que le ballon allait arriver, je devais bien me positionner. C'est un point à travailler. À moi de contineur à progresser." Debast peut espérer figurer dans la liste des 26 pour le Mondial au Qatar. "Maintenant bien sûr, mais ce sera avant cela focus sur le club (Anderlecht, ndlr) et on verra." (Belga)