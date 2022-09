Ligue des Nations - Rob Page : "Nous n'abandonnons jamais"

(Belga) Rob Page, le coach gallois, était content de la réaction de ses joueurs qui ont fait douter les Diables Rouges jusqu'au bout, jeudi soir à Bruxelles en match de la Ligue des Nations perdu 2-1.

"Je ne peux être que fier de mes joueurs", a-t-il déclaré après le match. "La Belgique était beaucoup plus forte que lors de notre précédente confrontation en juin, alors que nous nous étions privés de cinq joueurs clés. Nous avons très bien commencé le match, mais nous avons rapidement pris un but. Nous voulions être agressifs et mettre une forte pression, mais ça n'a pas marché. À la mi-temps, nous avons fait quelques ajustements et avons plus en profondeur, avec un 5-4-1. C'est ainsi que nous avons marqué le but. Nous n'abandonnons jamais, c'est comme ça que sont mes joueurs. C'est dans leur caractère. Ils l'ont prouvé dans cette Ligue des Nations contre les Pays-Bas et la Belgique." En cas de victoire dimanche lors du match à domicile contre la Pologne, le Pays de Galles assurera in extremis son maintien en Ligue A (le plus haut niveau). Gareth Bale est attendu pour ce grand rendez-vous lui qui na pas débuté face aux Belges. "Gareth n'a pas commencé à cause de tous ses voyages. Il y avait aussi le décalage horaire avec Los Angeles et il n'a pas pu s'entraîner avec nous. Cela aurait été fou de le mettre au coup d'envoi ici. Le plan était de lui accorder le moins de minutes possible ce soir, en prévision de dimanche. Les choses seront différentes alors." (Belga)