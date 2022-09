Quinze internationales espagnoles renoncent à la sélection, opposées à leur sélectionneur

(Belga) Quinze joueuses de la sélection ont renoncé à jouer dans l'équipe nationale, car elles ne partagent pas les méthodes du sélectionneur Jorge Vilda, a annoncé jeudi la Fédération espagnole de football (RFEF).

"Elles expliquent que la situation actuelle les affecte 'de manière importante' dans leur 'état émotionnel' et leur 'santé' et que, 'à moins que cela ne change', elles renoncent à la sélection nationale d'Espagne", explique la fédération dans un communiqué. La fédération indique avoir reçu des courriers électroniques de la part de 15 joueuses, sans préciser leur identité. "La RFEF ne permettra pas que les joueuses remettent en question la continuité du sélectionneur national et de son équipe technique", ajoute le communiqué. Lors de la dernière convocation de l'équipe, en septembre, les capitaines Irene Paredes, Patri Guijarro et Jenni Hermoso avaient expliqué à des responsables de la fédération leur désaccord avec les méthodes de travail de Vilda. Devant les médias, elles avaient reconnu un "malaise général" avec le sélectionneur, mais avaient nié avoir demandé sa démission. De son côté, le sélectionneur avait déclaré à la presse avoir "un sentiment de déception", et être "blessé par la manière de procéder". "Ce qui se passe dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire", avait-il ajouté. Le communiqué de la fédération, qui souligne les risque de sanction pour les joueuses refusant une sélection, indique qu'elles "ne reviendront à la sélection que si elles assument leur erreur et demandent pardon". (Belga)