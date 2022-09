NBA - Boston suspend son coach Ime Udoka pour toute la saison

(Belga) Les Boston Celtics ont suspendu leur coach Ime Udoka pour toute la saison 2022-2023 de NBA, le championnat nord-américain de basket, en raison de "violations des politiques de l'équipe". La franchise l'a annoncé jeudi dans un bref communiqué.

ESPN et The Athletic ont rapporté plus tôt jeudi que l'entraîneur de 45 ans aurait eu une liaison "consensuelle et intime" avec une membre de son staff en violation du règlement et du code de conduite de la franchise. "Une décision concernant son avenir avec les Celtics au-delà de cette saison sera prise à une date ultérieure", a précisé Boston. Cette sanction, l'une des plus sévères jamais infligées à un entraîneur principal de la NBA, intervient alors que le camp d'entraînement de pré-saison des Celtics doit commencer la semaine prochaine. Udoka, qui a mené les Celtics à leur première finale NBA depuis 2010 pour sa première saison en tant qu'entraîneur principal, s'est excusé pour son comportement dans une déclaration à ESPN. "Je veux m'excuser auprès de nos joueurs, de nos fans, de toute l'organisation des Celtics et de ma famille pour les avoir laissés tomber. Je suis désolé de mettre l'équipe dans cette situation difficile, et j'accepte la décision de l'équipe. Par respect pour toutes les autres personnes impliquées, je ne ferai pas d'autres commentaires." (Belga)