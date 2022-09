Coupe du Monde, Ligue des Champions, Euro 2016: le frère de Paul Pogba balance sur le maraboutage (vidéos)

Actuellement en détention provisoire, Mathias Pogba a trouvé un moyen de sortir de nouvelles révélations sur son frère Paul. Ce dernier est visé depuis ce matin par de nouvelles accusations, exprimées au travers de plusieurs vidéos et d'une série de tweets signés par Mathias Pogba, qui a programmé leur envoi avant son arrestation, qu'il estime fomentée par "les hommes de main de mon frère ou de la police".

Dans des messages acerbes, Mathias Pogba n'hésite pas à démonter son frère, le qualifiant même de "manipulateur, grand hypocrite, sournois et criminel". Avant de revenir sur le fameux épisode du marabout, offrant plus de détails. Il y confirme que Paul Pogba aurait tenté d'ensorcellé Mbappé, mais pas seulement. "Cet individu, mon frère, est devenu un adepte de la sorcellerie ces dernières années, devenant le suivant d’un sorcier, connu comme le marabout Ibrahim, appelé Grande, un proche de l’ancien joueur Alou Diarra, qui l’aurait connu grâce au joueur Serge Aurier. C’est ce sorcier dont je parlais comme d’une personne ayant œuvré à isoler. Ce qui est sur, c'est que les criminels agissant en son nom ont fait couler le sang. Mon frère, à plusieurs reprises, a jeté des sorts à ses coéquipiers de footballeurs, dont le prodige Kylian Mbappé que ce soit par jalousie ou pour gagner une rencontre", lance Mathias Pogba, qui avance aussi une tentative de maraboutage pendant la Coupe du Monde en 2018. Il lui reproche aussi d'avoir fait appel à un sorcier pour la finale de l'Euro 2016, ce qui expliquerait, selon lui, la nuée de papillons qui avait surpris tout le monde au début de la rencontre.

Trucage de la Ligue des Champions

Mathias Pogba est aussi entré dans les détails du maraboutage pratiqué par son frère. Selon lui, il a notamment agi lors de la Ligue des Champions en 2019, lors du fameux come-back de Manchester United face au PSG, avec Paul Pogba sur le terrain. Pogba aurait fait venir son marabout en Angleterre, lequel aurait demandé les services de la maman pour rendre son sort efficace.

"Paul demande à Mam's d’enterrer un papier dans la pelouse, sans fournir d’explications. Ce papier enterré est connu comme pratique des sorciers afin de jeter des sorts maléfiques", selon Mathias Pogba. "A la demande de Paul, le sorcier a été chargé de neutraliser Kylian Mbappé qui connaissait alors une ascension rapide, dépassant largement la notoriété de Paul. Ce fut bizarre pour Mam’s de constater que pendant ce match, Kylian ne fut que l’ombre de lui-même face à une équipe de réserve", précise-t-il.

Idem pour la Coupe du Monde et l'Euro 2016

Ses appels au sorcier se seraient en réalité accentués, avec dans le viseur l'Euro 2016 et la Coupe du monde 2018, ce qui l'a incité à refaire appel à lui pour la Ligue des Champions.

Lors de l'Euro 2016, l'idée était de faire briller la France. "Durant la finale de l’Euro 2016, il se passa des choses bizarres, comme la nuée de papillons avant le match", a lancé Mathias, qui évoque, sans précision spécifique, des maraboutages successifs pendant le Mondial en Russie.

4 millions dépensés

Les services du sorcier auraient même coûtés une petite fortune au joueur, qui aurait déboursé par moins de 4 millions d'euros au total, avec des services facturés entre 75 et 100.000 euros à chaque fois. "Paul lui avait même fait une procuration auprès de la banque centrale de Londres, pour qu’il retire lui-même l’argent et le remettre directement. Paul lui fait plus de cadeaux. Il lui offre une Cadillac, lui envoie plus d’argent", raconte Mathias Pogba.

Le marabout aurait même été arrêté par la police, avant d'être "sauvé" par l'intervention de Pogba, qui aurait déclaré à la police que son argent provenait bien de lui. Pour justifier cela à sa famille, Paul Pogba aurait affirmé qu'il était un oncle qui gère ses donations en Afrique.

Selon lui, le monde n'est visiblement pas prêt à assumer les révélations qu'il va encore faire sur Paul Pogba. "Beaucoup seront choqués et auront du mal à le croire, mais c’est la vérité. C’est la raison pour laquelle notre famille et nos proches sont en danger aujourd’hui. Mon frère a toujours eu dans son entourage des criminels et des délinquants et qu’il l’a encore aujourd’hui. Si ça n’était que de l’amitié, ça pourrait aller. Le problème est qu’il s’est servi de ces relations et de leurs noms pour se protéger dans la rue et pour faire affaire avec eux dans le but qu’ils fassent des choses pour lui et qu’ils fassent couler le sang pour lui", a écrit Mathias, qui révèle ensuite que c'est une trahison de son frère qui a mis les autres en danger.

"Certains de nos proches s’étant déjà fait agresser et tirer dessus à cause de lui. Si nous ne sommes pas allés voir les autorités, c’est uniquement par peur de représailles, n’ayant aucun moyen de tous nous protéger. […] Il a fallu que je reproche à Paul son comportement pour qu’il daigne éloigner notre mère du danger, s’occupant uniquement d’elle et abandonnant les autres. Bien sûr, il la fait loger seule sans aucune protection, tandis que lui est tranquille dans sa forteresse derrière ses gardes du corps. De plus, cela n’était pas gratuit. Il fallait que ma mère se range de son côté et plaide en sa faveur. Ce qu’elle a malheureusement accepté", révèle le grand frère Pogba.