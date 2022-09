Une fameuse promotion: Thierry Henry sera l'entraîneur des Diables Rouges contre les Pays-Bas (vidéo)

Thierry Henry sera bien l'homme fort des Diables Rouges, dimanche, à Amsterdam. L'actuel adjoint de Roberto Martinez profitera de la suspension de son mentor pour s'asseoir sur le banc de la sélection belge, qu'il dirigera, avec l'aide de Martinez, qui devra se contenter d'une place dans les tribunes du stade néerlandais.

Cette rencontre sera donc la première d'Henry dans un rôle de T1 avec la Belgique, après des passages difficiles à Monaco et à l'Impact Montreal. Henry suit la sélection depuis un certain temps et fera en sorte que le plan mis en place pour cette "finale" du groupe soit concluant, alors que la Belgique devra s'imposer par 3 buts d'écart pour accéder au Final Four.

Rappelons que Roberto Martinez avait été exclu pour avoir pris le ballon en fin de rencontre, privant les Gallois d'une touche rapide.