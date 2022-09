La Canadien Nicholas Latifi quittera Williams à la fin de la saison de F1

(Belga) Pilote depuis trois saisons chez Williams dans le championnat du monde de Formule 1, le Canadien Nicholas Latifi ne sera plus au volant de cette monoplace en 2023, a annoncé le team britannique vendredi sur les réseaux sociaux.

"Williams Racing et Nicholas Latifi se sépareront à la fin de la saison 2022. Nous tenons à remercier Nicky pour son engagement et son travail acharné au cours des 3 dernières années et lui souhaitons le meilleur pour les prochaines étapes de sa carrière", a posté Williams sur Twitter. Latifi, 27 ans, a disputé 55 Grands Prix et n'est entré qu'à deux reprises dans les points, en 2021, avec une 7e place en Hongrie et une 9e en Belgique (qui a duré deux tours derrière la voiture de sécurité). Cette saison son meilleur classement est une 12e place en Grande-Bretagne. L'autre pilote Williams, le Thaïlandais Alexander Albon, avait lui été confirmé pour la saison 2023 dès le mois d'août. (Belga)