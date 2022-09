Une merveille: Christian Eriksen inscrit un but somptueux contre la Croatie (vidéo)

La Croatie, vainqueur du Danemark 2-1 jeudi soir à Zagreb, a fait coup double en se hissant en tête du groupe devant son adversaire au terme d'un match d'un haut niveau technique.

Après une première mi-temps équilibré mais très animée avec des occasions à la pelle, Sosa a ouvert le score pour les Croates juste après le repos en reprenant un ballon renvoyé dans l'axe par la défense danoise (49e). D'une frappe au ras du sol, il a trouvé le petit filet devant un Schmeichel statique et masqué au départ du ballon.

Galvanisé par cette réussite, les "Vatreni" (Les Flamboyants) ont pris le match à leur compte et ont été à deux doigts de doubler la mise sur un coup franc bien travaillé de Perisic, dont la frappe tendue a échoué au ras du poteau (58e).

Kramaric, sur une percée audacieuse s'est ouvert le chemin du but mais sa frappe est allée mourir au pied du poteau (71e). Les Danois qui ont donné une bonne réplique à leurs hôtes du soir ont été récompensé par le but somptueux de Christian Eriksen, égalisant d'une frappe limpide qui n'a laissé aucune chance au gardien Livakovic, abandonné par sa défense (77e).

Les hommes de Zlatko Dalic n'ont cependant pas gambergé trop longtemps puisque dans la foulée, le Rennais Lovro Majer, entré en jeu et buteur sur son premier ballon (79e), leur a donné un avantage qu'ils devaient conserver jusqu'au coup de sifflet final. Grâce à ce succès, la Croatie (10 points) double son adversaire au classement et se trouve en ballotage favorable pour disputer le Final Four. La Croatie ira dimanche en Autriche valider sa présence dans le dernier carré, alors que le Danemark (9 pts), qui n'a plus son destin dans les pieds, accueillera la France.